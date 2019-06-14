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14 Haziran 2019 Cuma 08:00 | Son Güncelleme: 14 Haziran 2019 Cuma 08:00

İSKİ'den İmamoğlu'na yalanlama

İSKİ'den İmamoğlu'na yalanlama

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), CHP adayı Ekrem İmamoğlu’nun ‘5 yıl içerisinde İstanbullular musluktan su içebilecek' sözlerine yanıt verdi.

“İstanbul’da musluklardan akan sular, şehrin her noktasında içilebilir kalitededir” denilen açıklamada, İmamoğlu'nun atık sularının yüzde 90’dan fazlasının arıtılmadığı yönündeki ifadeleri de yalanlandı ve “Suların yüzde 99’u arıtılarak çevreye zararsız hale getirilmektedir" ifadeleri kullanıldı.

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