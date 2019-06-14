İSKİ'den İmamoğlu'na yalanlama

“İstanbul’da musluklardan akan sular, şehrin her noktasında içilebilir kalitededir” denilen açıklamada, İmamoğlu'nun atık sularının yüzde 90’dan fazlasının arıtılmadığı yönündeki ifadeleri de yalanlandı ve “Suların yüzde 99’u arıtılarak çevreye zararsız hale getirilmektedir" ifadeleri kullanıldı.