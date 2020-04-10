İşitme engelliler için özel maske

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 salgını nedeniyle kullanılan maskeler, işitme engellilerin iletişim kurmasını zorlaştırdığı için ESMEK kursları, engelli bireyler için özel maskeler hazırladı. Belediye Başkanı Deniz Köken, “Maske üretimine başladık. Bunu sahada çalışan personelimize dağıtıyoruz. Engelliler için de maske lazım. Bizler de düşündük ve işitme engelli vatandaşlarımız için bir maske tasarladık. Dudak okuma yoluyla iletişim kurabilmeleri için özel maskeler diktik. Çünkü işitme engelli vatandaşlarımız diğer türlü çok zorluk çekiyordu. Bizler her zaman her vatandaşımızın yanındayız.”