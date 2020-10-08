08 Ekim 2020 Perşembe 12:07 | Son Güncelleme:
İşgalci Ermenistan'ın Ulusal Güvenlik Servisi Başkanı Argişti Kryamyan görevden alındı
AA
İşgalci Ermenistan'ın Ulusal Güvenlik Servisi Başkanı Argişti Kryamyan görevden alındı
İşgalci Ermenistan'ın Ulusal Güvenlik Servisi Başkanı Argişti Kryamyan görevden alındı
AA'da yer alan haberde işgalci Ermenistan Ulusal Güvenlik Servisi Başkanı Argişti Kryamyan, Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan tarafından imzalanan kararnameyle görevden alındı.
İŞGALCİ ERMENİSTAN CUMHURBAŞKANLIĞI GÖREVDEN NEDEN ALMADIĞINI PAYLAŞMADI
Ermenistan Cumhurbaşkanlığı sitesinde yer alan kararnameye göre, Başbakan Nikol Paşinyan'ın teklifi üzerine Kryamyan'ın görevden alınmasına karar verildi. Kararnamede, Kryamyan'ın görevden alınma nedenine ilişkin bilgi paylaşılmadı.