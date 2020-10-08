  • $7,9247
  • 9,3315
  • 482.399
  • 1149.04
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
  • Haberler
  • Güncel
  • İşgalci Ermenistan'ın Ulusal Güvenlik Servisi Başkanı Argişti Kryamyan görevden alındı
08 Ekim 2020 Perşembe 12:07 | Son Güncelleme:

İşgalci Ermenistan'ın Ulusal Güvenlik Servisi Başkanı Argişti Kryamyan görevden alındı

İşgalci Ermenistan'ın Ulusal Güvenlik Servisi Başkanı Argişti Kryamyan görevden alındı
AA

İşgalci Ermenistan'ın Ulusal Güvenlik Servisi Başkanı Argişti Kryamyan görevden alındı

İşgalci Ermenistan'ın Ulusal Güvenlik Servisi Başkanı Argişti Kryamyan görevden alındı

AA'da yer alan haberde işgalci Ermenistan Ulusal Güvenlik Servisi Başkanı Argişti Kryamyan, Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan tarafından imzalanan kararnameyle görevden alındı. 

İŞGALCİ ERMENİSTAN CUMHURBAŞKANLIĞI GÖREVDEN NEDEN ALMADIĞINI PAYLAŞMADI

Ermenistan Cumhurbaşkanlığı sitesinde yer alan kararnameye göre, Başbakan Nikol Paşinyan'ın teklifi üzerine Kryamyan'ın görevden alınmasına karar verildi. Kararnamede, Kryamyan'ın görevden alınma nedenine ilişkin bilgi paylaşılmadı.

<p>Yunanistan'da mahkeme, aşırı sağcı Altın Şafak Partisinin 'suç örgütü olduğuna' karar verdi.</p><

Yunanistan'da sokaklar karıştı

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Bursa'da atlı polisler göreve hazır

Konya'da 30 metre çapında 20 metre derinliğinde obruk oluştu

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.