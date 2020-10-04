04 Ekim 2020 Pazar 21:46 | Son Güncelleme:
İşgalci Ermenistan, stratejik öneme sahip Mingeçevir ve Terter şehirlerine saldırdı
Son Dakika Haberleri.. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev, Azerbaycan'ın Mingaçevir kentine füze saldırısı düzenlendiğini açıkladı. Azerbaycan Savunma Bakanlığının yaptığı açıklamada Terter kentine de saldırı gerçekleştiği bildirildi.
"Ermenistan devlet terörünün sivillere karşı saldırıları devam ediyor" diyen Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev, "Ermenistan, Azerbaycan'ın sanayi kenti Mingaçevir'e füzeli saldırı düzenledi" açıklamasında bulundu.
Mingaçevir'de su rezervi ve elektrik santrali bulunuyor.
YARALILAR VAR
Azerbaycan ordusunun Ermenistan’ın işgal ettiği toprakları geri almak için başlattığı operasyonlar devam ederken, Ermenistan ordusu yeniden sivilleri hedef aldı. Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Ermenistan ordusunun Mingeçevir kentine roket, Teter kentine ise topçu bataryalarıyla saldırdığını aktardı. Bakanlık, saldırılar sonucu çok sayıda sivilin yaralandığını açıkladı.