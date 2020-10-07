İşgalci Ermenistan ordusunun komuta gözlem noktası imha edildi

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan resmi açıklamada Ermenistan ordusuna ait komuta gözlem noktasının yok edildiği bildirildi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Ermenistan ordusu ile çatışmaların gece boyunca devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “Ermenistan Silahlı Kuvvetleri 5. Muhrip Alayı savunma alanındaki komuta gözlem noktası tahrip edildi” denildi.

Ermenistan'ın bölgedeki bazı askeri birliklerinin mevzileri bırakıp kaçtığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Alınan bilgiye göre düşmanın 1.Motorlu Tüfek Alayı, yiyecek yetersizliğinden dolayı gıda tedariğinde ciddi sorunlar yaşıyor. Sonuç olarak, düşman birliklerinin personeli savaş mevzilerinden ayrıldı ve kaçtı. Diğer birimler de mühimmat ve yakıt ikmaliyle ilgili ciddi sorunlar yaşıyor.”

TEÇHİZAT VE SİLAHLARI İMHA EDİLDİ



"Azerbaycan ordusu 27 Eylül-7 Ekim'de Ermenistan'ın 250 tank ve zırhlı aracını, 270 top ve füze sistemini, 60 hava savunma sistemini, 11 komuta yönetim ve gözlem mıntıkasını, 8 mühimmat deposunu, yaklaşık 150 askeri kamyon ve aracını, bir S-300 sistemini imha etti."