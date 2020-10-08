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08 Ekim 2020 Perşembe 07:50 | Son Güncelleme:

İşgalci Ermenistan ordusu araçlarını bırakıp kaçıyor

IHA

Azerbaycan-işgalci Ermenistan çatışmasında, çok sayıda Ermenistan askeri araçlarını terk edip kaçtı. Boş araçlar bir cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

Azerbaycan’ın Ermenistan’ın işgalindeki toprakları kurtarmaya yönelik operasyonlarda Ermenistan asker çok sayıda aracını bırakıp kaçtı. Araçlar bir cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

İHA'da yer alan habere göre, Azerbaycan’ın işgal altındaki topraklarını geri almaya yönelik Ermenistan’a karşı yürüttüğü operasyonlar devam ediyor. Azerbaycan ordusu işgalden çok sayıda alanı kurtarırken Ermenistan ordusu çatışma bölgesinde çok sayıda aracını bırakıp kaçtı. 

Ermenistan askerlerinin bırakıp kaçtığı araçlar bir cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde kaçan Ermenistan askerlerinin araçları ve eşyaları yer aldı.

<p>Azerbaycan'ın Ermenistan işgali altında olan topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyonlar

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