28 Ekim 2020 Çarşamba 13:21 | Son Güncelleme:
İşgalci Ermenistan Berde şehir merkezini vurdu
Son Dakika Haberleri.. Ermenistan, Berde şehir merkezini vurdu. İlk belirlemelere göre, füzelerin isabet ettiği çok sayıda dükkan ve araç yanıyor.
İşgalci Ermenistan ordusunun, Berde kent merkezini vurması sonucu en az 3 kişi hayatını kaybetti.
İşgalci Ermenistan ordusu, ateşkesi ihlal ederek sivilleri hedef alamaya devam ediyor. Ermeni silahlı kuvvetleri, Smerch füzesi ile Berde kentini vurdu. İlk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti. Çevrede bulunan araçlar ve evlerde hasar meydana geldiği öğrenildi.