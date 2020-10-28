İşgalci Ermenistan Berde şehir merkezini vurdu: 14 ölü, 40'tan fazla yaralı

İşgalci Ermenistan ordusu, ateşkesi ihlal ederek sivilleri hedef alamaya devam ediyor. Ermeni silahlı kuvvetleri, Smerch füzesi ile Berde kentini vurdu.

Çevrede bulunan araçlar ve evlerde hasar meydana geldiği öğrenildi.

Saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 14'e yükseldi. Saldırıda, 40'tan fazla kişi yaralandı.