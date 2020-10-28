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28 Ekim 2020 Çarşamba 13:55 | Son Güncelleme:

İşgalci Ermenistan Berde şehir merkezini vurdu: 14 ölü, 40'tan fazla yaralı

İşgalci Ermenistan Berde şehir merkezini vurdu: 14 ölü, 40'tan fazla yaralı

Ermenistan, Berde şehir merkezini vurdu. İlk belirlemelere göre, füzelerin isabet ettiği çok sayıda dükkan ve araç yanıyor. Saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 14'e yükseldi. Saldırıda, 40'tan fazla kişi yaralandı.

İşgalci Ermenistan ordusu, ateşkesi ihlal ederek sivilleri hedef alamaya devam ediyor. Ermeni silahlı kuvvetleri, Smerch füzesi ile Berde kentini vurdu.

Çevrede bulunan araçlar ve evlerde hasar meydana geldiği öğrenildi.

Saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 14'e yükseldi. Saldırıda, 40'tan fazla kişi yaralandı.

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