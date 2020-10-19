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19 Ekim 2020 Pazartesi 07:21 | Son Güncelleme:

İşgalci Ermenistan ateşkesi bozdu! Azerbaycan'da yerleşim yerlerine saldırdı

İşgalci Ermenistan ateşkesi bozdu! Azerbaycan'da yerleşim yerlerine saldırdı

Azerbaycan ve işgalci Ermenistan arasında 18 Ekim yerel saat ile 00.00'dan itibaren geçerli olacak şekilde kabul edilen geçici insani ateşkes, 00:02'de işgalci Ermenistan'ın atışlarıyla bozuldu. Azerbaycan Ordusu, Cebrayil bölgesinde Soltanlı, Emirvarlı, Maşanlı, Hesenli, Alikeyhanlı, Kumlaq, Hacılı, Göyerçinveyselli, Niyazkullar, Keçel Mammadli, Şahvelli, Hacı İsmayıllı, İsaqlı köylerini işgalden kurtardı.

Azerbaycan ve işgalci Ermenistan arasındaki ateşkes işgalci Ermenistan'ın yerleşim yerlerine yaptığı atışlar nedeniyle bozuldu.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlhami Aliyev'in resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamaya göre, işgalci Ermenistan ordusu 18 Ekim'de ilan edilen ateşkesin ardından saat 00:02'de sivillere yaptığı atışlarla ateşkesi bozdu.

Aliyev, Azerbaycan ordusunun atışlara karşılık verdiğini belirtti.

13 KÖY DAHA KURTARILDI

Azerbaycan Ordusu, Cebrayil bölgesinde Soltanlı, Emirvarlı, Maşanlı, Hesenli, Alikeyhanlı, Kumlaq, Hacılı, Göyerçinveyselli, Niyazkullar, Keçel Mammadli, Şahvelli, Hacı İsmayıllı, İsaqlı köylerini işgalden kurtardı.

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