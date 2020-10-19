İşgalci Ermenistan ateşkesi bozdu! Azerbaycan'da yerleşim yerlerine saldırdı

Azerbaycan ve işgalci Ermenistan arasındaki ateşkes işgalci Ermenistan'ın yerleşim yerlerine yaptığı atışlar nedeniyle bozuldu.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlhami Aliyev'in resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamaya göre, işgalci Ermenistan ordusu 18 Ekim'de ilan edilen ateşkesin ardından saat 00:02'de sivillere yaptığı atışlarla ateşkesi bozdu.

Aliyev, Azerbaycan ordusunun atışlara karşılık verdiğini belirtti.

13 KÖY DAHA KURTARILDI



Azerbaycan Ordusu, Cebrayil bölgesinde Soltanlı, Emirvarlı, Maşanlı, Hesenli, Alikeyhanlı, Kumlaq, Hacılı, Göyerçinveyselli, Niyazkullar, Keçel Mammadli, Şahvelli, Hacı İsmayıllı, İsaqlı köylerini işgalden kurtardı.

