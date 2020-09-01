İSDEM'e ihbar yağıyor

Gelen bildirimle harekete geçen denetim merkezlerinde tarım, emniyet, spor, sağlık, eğitim müdürlüklerinin yanı sıra, belediye ve hatta müftülük personelleri görev yapıyor.

Ataşehir Kaymakamı İsmail Hakkı Ertaş, ekibin çalışmasını şöyle anlattı: “17 mahallemizde 100’e yakın personel var. Bunlar daha çok filyasyon ile ilgili kurallara uymayanlar hakkında şikayet geldiğinde kontrolünü gerçekleştiriyor. AVM ekibimiz ayrı, kafe ve restoranlara gidenler ayrı, parklara, camilere gidenler ayrı. Her birine ayrı işlem uygulanıyor.