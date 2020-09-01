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  3. İSDEM'e ihbar yağıyor
01 Eylül 2020 Salı 03:44 | Son Güncelleme:

İSDEM'e ihbar yağıyor

İSDEM'e ihbar yağıyor

Türkiye genelindeki 81 il ve bunlara bağlı 973 ilçede “Salgın Denetim Merkezleri (İSDEM)” kurulmasının ardından 112, 155, 156 veya HES uygulamalarına ihbar yağıyor.

Gelen bildirimle harekete geçen denetim merkezlerinde tarım, emniyet, spor, sağlık, eğitim müdürlüklerinin yanı sıra, belediye ve hatta müftülük personelleri görev yapıyor.

Ataşehir Kaymakamı İsmail Hakkı Ertaş, ekibin çalışmasını şöyle anlattı: “17 mahallemizde 100’e yakın personel var. Bunlar daha çok filyasyon ile ilgili kurallara uymayanlar hakkında şikayet geldiğinde kontrolünü gerçekleştiriyor. AVM ekibimiz ayrı, kafe ve restoranlara gidenler ayrı, parklara, camilere gidenler ayrı. Her birine ayrı işlem uygulanıyor.

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