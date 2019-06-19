İşçi 'mobbing'i ispatlamak zorunda

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi’nin kararında, mobbingin hangi şartlarda oluşacağına ilişkin söz konusu kriterler şöyle sıralandı:

- Mobbing teşkil eden olayların tutarlık teşkil etmesi, kuvvetli bir emarenin bulunması gerekir.

- Kişilik hakları ve sağlığın ağır saldırıya uğraması mobbingin varlığının tartışmasız kabulünü doğurur.

- Kendisine işyerinde mobbing uygulandığını ileri sürülmesi halinde ispat yükü mobbing iddiasını ileri süren davacıdadır.