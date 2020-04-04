İşçi bal arılarının topladığı polenleri kovana taşımak için depoladığı 'corbicula' adlı çiçek tozu sepeti arıların neresinde bulunur? Ekranların sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster yine birbirinden zor sorularla izleyicileri ekran başına kilitledi. Kenan İmirzalıoğlu’nun sunuculuğunu üstlendiği programda çıkan soruların cevabını merak edenler soruyu internet üzerinden aratmaya başladı. İşte o sorulardan bir tanesi…



İŞÇİ BAL ARILARININ TOPLADIĞI POLENLERİ KOVANA TAŞIMAK İÇİN DEPOLADIĞI 'CORBİCULA' ADLI ÇİÇEK TOZU SEPETİ ARILARIN NERESİNDE BULUNUR?



A: Antenlerinde



B: Sırtında

C: Arka bacaklarında

D: Ağzında

Doğru cevap: C Arka bacaklarında