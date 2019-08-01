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  3. İşadamından Moldovalı eşine dava: Kızımı kaçırdı asimile ediyor

İşadamından Moldovalı eşine dava: Kızımı kaçırdı asimile ediyor

İşadamından Moldovalı eşine dava: Kızımı kaçırdı asimile ediyor

Çocuğunu yurtdışına kaçırmakla suçladığı eşine boşanma davası açan Yusuf Atilla Yener, 100 bin TL tazminat istedi.

Neslihan KESKİN

Cenk Group Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Atilla Yener, evdeki 5 bin euroyu ve 4 yaşındaki kızını alarak Moldova'ya kaçan eşi Anastasia Yener’e boşanma davası açtı. Eşinin doğum sonra tavır değiştiğini iddia eden işadamı, “Her fırsatta bana hakaret ve çocuğu kaçırmakla tehdit etti" dedi.  Kızının farklı bir toplumda asimile edildiğini öne süren Yener, eşinden çocuğunun velayetini ve 100 bin lira da manevi tazminat talep etti. 

Para karşılığı fotoğrafını gönderiyor

Moldovalı Anastasia Yener’in para karşılığı kızının fotoğrafını kendisine yolladığını söyleyen Yusuf Atilla Yener, “Çocuğu koz olarak kullanan anne, para isteyerek niyetini belli etmiştir” dedi.

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