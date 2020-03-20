İrmik helvası tarifi nasıl yapılır? İşte sütlü irmik helvası malzemeleri ve püf noktaları!

İrmik helvası tarifi nasıl yapılır? Yarın mübarek Miraç Kandili'nde irmik helvası yapmak isteyen vatandaşlar tarifi yoğun olarak araştırıyor. Hem besleyici hem de lezzetli olan irmik helvası malzemeleri aynı olsa da pişirme tarzı açısından faklılık gösteriyor. Sütlü irmik helvası malzemeleri nelerdir? Farklı damak zevklerine hitap eden bu tatlının yapımı mübarek gün ve gecelerde daha çok aranıyor. İrmik helvası tarifi hakkında detaylı bilgiye haberimizden ulaşabilirsiniz.

İRMİK HELVASI MALZEMELERİ NELERDİR?

-2 su bardağı irmik

-1 su bardağı toz şeker

-1 su bardağı süt

-1 su bardağı su

-1 çay bardağı tereyağı

-1 çay bardağı sıvı yağ

-1 yemek kaşığı dolmalık fıstık

İRMİK HELVASI TARİFİ NASIL YAPILIR?

İrmik helvasını lezzetli yapan şey karamelize edilmiş şekerdir. Karamelize edilmiş şekeri hazırlamak için sütü ve şekeri bir tencerede kısık ateşte, eriyene kadar karıştırın. Eridikten sonra karışımı ocaktan alın.

Başka bir tencerede tereyağını eritin. Tereyağı eridikten sonra fıstığı ve irmiği ekleyin, kavrulana kadar karıştırın. İrmiğin rengi değişmeye başladığında, hazırlamış olduğunuz süt ve şeker karışımını ekleyin. Bunu yaparken çok dikkatli olun çünkü dökerken fazla ısı çıkacaktır.

İrmikle süt, birlikte katı kıvama gelinceye kadar kısık ateşte pişirin. İyice katılaştığında pişirmeyi bırakın. Bir kaç kez karıştırın ve 10-15 dakika dinlenmeye bırakın.

Helvanızı kaselere koyun, kaseleri tabağın üzerine ters çevirin ve helvanız kalıp olarak çıksın. Üzerine bir tutam kuru yemişle servis edebilirsiniz.