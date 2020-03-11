Irkçılık Avrupa'nın psikolojisini sakatlayacak
Medeniyet Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü Öğretim Görevlisi Dr. Numan Turan, AKŞAM'a Yunan hükümetinin sınırda göçmenlere karşı gösterdiği şiddetin psikolojik etkilerini anlattı.
BÜLENT ŞANLIKAN
Şiddetin sadece göçmenleri etkilemediğine dikkat çeken Turan, kendini demokrasinin beşiği olarak gören Batılı toplumların da ilerleyen zamanlarda bu şiddetten etkileneceğine işaret etti.
YABANCI DÜŞMANLIĞI ARTAR
Turan şunları söyledi: “Tehlike altında olan sadece göç etmeye çalışan sığınmacılar değil aynı zamanda o ülkede bulunan diğer göçmenler. Yabancı düşmanlığını meşrulaştıran sahneler çoğaldıkça o ülkede yaşayan insanların da nazarında bu şiddet meşrulaşıyor. Yunanlıların bu tavrı nedeniyle Avrupa’nın da psikolojisi bozulacak. Avrupa ülkelerinde ırkçılık ve yabancı düşmanlığı artacak.”