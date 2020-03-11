Irkçılık Avrupa'nın psikolojisini sakatlayacak

BÜLENT ŞANLIKAN

Şiddetin sadece göçmenleri etkilemediğine dikkat çeken Turan, kendini demokrasinin beşiği olarak gören Batılı toplumların da ilerleyen zamanlarda bu şiddetten etkileneceğine işaret etti.

YABANCI DÜŞMANLIĞI ARTAR



Turan şunları söyledi: “Tehlike altında olan sadece göç etmeye çalışan sığınmacılar değil aynı zamanda o ülkede bulunan diğer göçmenler. Yabancı düşmanlığını meşrulaştıran sahneler çoğaldıkça o ülkede yaşayan insanların da nazarında bu şiddet meşrulaşıyor. Yunanlıların bu tavrı nedeniyle Avrupa’nın da psikolojisi bozulacak. Avrupa ülkelerinde ırkçılık ve yabancı düşmanlığı artacak.”