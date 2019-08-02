İranlı yolcular otobüste esrarla yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı ve İmranlı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, D-200 kara yolunda kontrol noktasında bir yolcu otobüsü durdurdu. Yapılan aramada, İranlı oldukları belirlenen kadın yolcu Z.H.(47) ile M.R.(19) ve M.R'nin (40) eşyaları arasında 3 kilo 345 gram esrar bulundu.

Gözaltına alınan 3 şüpheli, İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

(AA)