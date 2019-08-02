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  3. İranlı yolcular otobüste esrarla yakalandı

İranlı yolcular otobüste esrarla yakalandı

İranlı yolcular otobüste esrarla yakalandı

Sivas'ın İmranlı ilçesinde bir yolcu otobüsünde biri kadın 3 İranlı yolcunun eşyaları arasında 3 kilo 345 gram esrar ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ve İmranlı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, D-200 kara yolunda kontrol noktasında bir yolcu otobüsü durdurdu. Yapılan aramada, İranlı oldukları belirlenen kadın yolcu Z.H.(47) ile M.R.(19) ve M.R'nin (40) eşyaları arasında 3 kilo 345 gram esrar bulundu.

Gözaltına alınan 3 şüpheli, İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

(AA)

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