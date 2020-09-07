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  3. İran'da 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi
07 Eylül 2020 Pazartesi 07:18 | Son Güncelleme:

İran'da 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi

İran'da 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi
AA

Son dakika deprem haberleri... İran'ın kuzeyinde yer alan gülistan eyaletinde 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerel saatle 02.04'te kaydedilen depremde 10 kişinin yaralandığı bildirildi.

İran'ın kuzeyindeki Gülistan eyaletinde 5,1 büyüklüğünde meydana gelen depremde en az 10 kişi yaralandı. Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Gülistan eyaletine bağlı Ramiyan ilçesi olan deprem, yerel saatle 02.04'te kaydedildi.

Depremin 9 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansına (ISNA) göre, Kızılay Kurtarma ve Yardımlaşma Teşkilatı Operasyon Kontrol ve Koordinasyon Merkezi tarafından yapılan açıklamada, "Ramiyan'ın bazı köylerindeki binalarda maddi hasar meydana geldi. Kuruçay köyünde 7 ve Elhadi köyünde 3 kişi yaralandı." ifadeleri kullanıldı.

Bölgede arama kurtarma ekiplerinin çalışmalarının devam ettiği kaydedildi.


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