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  3. İran sınırında 75 kilo eroin ele geçirildi

İran sınırında 75 kilo eroin ele geçirildi

İran sınırında 75 kilo eroin ele geçirildi

Van’ın Başkale ilçesinin İran sınırında düzenlenen operasyonda 75 kilogram eroin ele geçirildi.

Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığından görevlendirilen özel bir ekip ile Van İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, İran’dan yurda kaçak yollarla yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği bilgisi alındı. Bu bilgi üzerine özel çalışma başlatan jandarma ekipleri, Başkale ilçesi Yukarı Dikmen Mahallesi’nde uyuşturucu tacirlerine operasyon düzenledi. Yapılan operasyon sonucunda 75 kilogram eroin ele geçirildi. Olayla ilgili geniş kapsamlı araştırma ve soruşturma başlatıldı.

İHA

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