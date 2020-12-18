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18 Aralık 2020 Cuma 10:11 | Son Güncelleme:

İran sınırına Türkiye haritası tabelası yerleştirildi

İran sınırına Türkiye haritası tabelası yerleştirildi
IHA

Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Esendere beldesinin İran sınırında üzerinde Atatürk'ün portresinin de bulunduğu Türkiye haritası tabelası asıldı.

Hakkari’nin Yüksekova ilçesine bağlı Esendere beldesinin İran sınırında üzerinde Atatürk’ün portresinin de bulunduğu Türkiye haritası tabelası asıldı.

İHA'nın haberine göre, Hakkari Valiliğinin destekleriyle Esendere Belde Belediye Başkanı Dırbaz Büyüksu’nun talimatları üzerine, Türkiye-İran sınırına Türkiye haritası tabelası yerleştirildi. Üzerinde Atatürk portresi de bulunan özel yapımlı tabela, gündüzleri olduğu kadar akşamları da ışıklarıyla güzel bir görüntü oluşturuyor.

Beldenin hizmetleri için gece gündüz çalışacaklarını belirten Başkan Dırbaz Büyüksu, “Valimizin destekleriyle beldemizin sınır noktasına ve iki ülke arasında giriş ve çıkış yapan vatandaşların görülebileceği şekilde özel tabelamızı astık. Görünümüyle beldeye ve sınıra renk kattı. Beldemize hayırlı olsun” dedi.

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