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  3. Irak'ta ABD Üssü'ne bir haftada ikinci kez füzeli saldırı gerçekleşti

Irak'ta ABD Üssü'ne bir haftada ikinci kez füzeli saldırı gerçekleşti

Irak'ta ABD Üssü'ne bir haftada ikinci kez füzeli saldırı gerçekleşti

Son Dakika Haberleri.. Irak'ta ABD askerlerinin konuşlu olduğu Taci Askeri Üssü'ne bir hafta içinde ikinci defa füze ile saldırı düzenlendi

Yerel medyaya konuşan Iraklı güvenlik yetkilileri, Bağdat'ın kuzeyindeki Taci Askeri Üssü'ne katyuşa füzelerle saldırı düzenlendiğini ifade etti. 

Yetkililer, saldırıda herhangi bir can kaybının meydana gelip gelmediğine ilişkin açıklama yapmadı.

Öte yandan yerel medyada, saldırıya ilişkin paylaşılan ilk görüntülerde, bölgeden yoğun olmayan bir dumanın yükseldiği görüldü. 

Taci Askeri Üssü'ne, 11 Mart'ta yine katyuşa füzelerle düzenlenen saldırıda 2 ABD ve 1 İngiliz askeri hayatını kaybetmiş, 12 asker de yaralanmıştı.

AA

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