Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,9007
  • 6,5811
  • 242.287
  • 95.745
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Son dakika! Irak'ın kuzeyine operasyon! Hepsi imha edildi

Son dakika! Irak'ın kuzeyine operasyon! Hepsi imha edildi

Son dakika! Irak'ın kuzeyine operasyon! Hepsi imha edildi

Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesine düzenlenen hava harekatlarıyla terör örgütü PKK tarafından silah mevzisi, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi.

x

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesine düzenlenen hava harekatında, terör örgütü PKK tarafından silah mevzisi, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Türk Silahlı Kuvvetlerince Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesine hava harekatı düzenlendi.

Savaş uçakları terör örgütü PKK tarafından silah mevzisi, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefleri imha etti.

(AA)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Zehra hatıra olsun istemiş
Cenk Tosun sahada sert evde romantik
Kim Kardashian'dan radikal karar! İşte yeni mesleği
Derya hakaret eden takipçisini affetmedi
Dilan Çiçek Deniz mesaj iddialarına cevap verdi!
Tokat’ın Başçiftlik ilçesinde Nazif Karakoç isimli bir vatandaş, soğuk havada aç kalan bahçesindeki

Aç kalan fareyi böyle besledi

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Buhar kazanı patladı, ortalık savaş alanına döndü

Rusya’da tarihi zirve