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Irak'ın kuzeyine hava harekatı

Irak'ın kuzeyine hava harekatı

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Pençe Harekatıyla koordineli olarak Zap ve Metina'ya düzenlenen hava harekatında terör hedefleri vuruldu." denildi.

Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Metina bölgelerine yönelik hava harekatında bölücü terör örgütünün silah mevzisi, barınak ve sığınak olarak kullandığı hedefler imha edildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Pençe Harekatı ile koordineli olarak, Irak kuzeyi Zap ve Metina bölgelerine hava harekatı düzenlendi.

Harekatta bölücü terör örgütü PKK tarafından silah mevzisi, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler vuruldu.

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