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08 Haziran 2019 Cumartesi 08:50 | Son Güncelleme: 08 Haziran 2019 Cumartesi 08:52

Irak'ın kuzeyine hava harekatı

Irak'ın kuzeyine hava harekatı

Irak'ın kuzeyindeki Hakurk, Avaşin Basyan ve Zap bölgelerine icra edilen hava harekatlarında PKK'lı teröristlere ait sığınak, barınak ve mühimmat depoları imha edildi.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, Hakurk, Avaşin Basyan ve Zap bölgelerine hava harekatları düzenlendi.      
Harekatta, PKK'lı teröristlere ait sığınak, barınak ve mühimmat depoları imha edildi.

(AA)

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