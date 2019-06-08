Irak'ın kuzeyine hava harekatı

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, Hakurk, Avaşin Basyan ve Zap bölgelerine hava harekatları düzenlendi.

Harekatta, PKK'lı teröristlere ait sığınak, barınak ve mühimmat depoları imha edildi.

(AA)