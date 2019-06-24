Irak'ın kuzeyine hava harekatı: En az 2 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı: Pençe Harekâtı ile koordineli olarak, Irak kuzeyi Zap ve Sinat-Haftanin bölgelerine düzenlenen hava harekâtlarıyla PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler vuruldu, en az 2 terörist etkisiz hale getirildi.
Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Sinat-Haftanin bölgelerine düzenlenen hava harekatlarında, PKK'lı 2 teröristetkisiz hale getirildi.
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AA