Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Son Dakika Haberleri.. Irak'ın kuzeyi Haftanın bölgesinde, keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen bölücü terör örgütü 2 PKK'lı terörist düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasında, "Irak kuzeyi Haftanin bölgesinde, keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 2 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız aralıksız devam edecek" denildi.>>>>>>>Diğer sondakika haberleri için tıklayınız