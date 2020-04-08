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  3. Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Son Dakika Haberleri.. Irak'ın kuzeyi Haftanın bölgesinde, keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen bölücü terör örgütü 2 PKK'lı terörist düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasında, "Irak kuzeyi Haftanin bölgesinde, keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 2 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız aralıksız devam edecek" denildi.

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