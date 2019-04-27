Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatında teröristlere ait hedefler imha edildi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Haftanin, Avaşin-Basyan ve Zap bölgelerine düzenlenen hava harekâtları neticesinde, PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi" denildi.