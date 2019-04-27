Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatında teröristlere ait hedefler imha edildi
Irak kuzeyi Haftanin, Avaşin-Basyan ve Zap bölgelerine düzenlenen hava harekâtları neticesinde, PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Haftanin, Avaşin-Basyan ve Zap bölgelerine düzenlenen hava harekâtları neticesinde, PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi" denildi.