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  3. Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatında teröristlere ait hedefler imha edildi

Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatında teröristlere ait hedefler imha edildi

Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatında teröristlere ait hedefler imha edildi

Irak kuzeyi Haftanin, Avaşin-Basyan ve Zap bölgelerine düzenlenen hava harekâtları neticesinde, PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Haftanin, Avaşin-Basyan ve Zap bölgelerine düzenlenen hava harekâtları neticesinde, PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi" denildi.

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