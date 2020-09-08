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  3. Irak'ın kuzeyinde 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
08 Eylül 2020 Salı 15:24 | Son Güncelleme:

Irak'ın kuzeyinde 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyinde 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Son Dakika Haberleri.. MSB'den yapılan son dakika açıklamasında Irak kuzeyindeki Metina bölgesinde saldırı hazırlığında 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonların kararlılıkla sürdüğünü belirten Milli Savunma Bakanlığı. Irak kuzeyindeki Metina bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve saldırı hazırlığındaki 4 PKK'lı teröristin hava harekâtıyla etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

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