08 Eylül 2020 Salı 15:24 | Son Güncelleme:
Irak'ın kuzeyinde 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Son Dakika Haberleri.. MSB'den yapılan son dakika açıklamasında Irak kuzeyindeki Metina bölgesinde saldırı hazırlığında 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonların kararlılıkla sürdüğünü belirten Milli Savunma Bakanlığı. Irak kuzeyindeki Metina bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve saldırı hazırlığındaki 4 PKK'lı teröristin hava harekâtıyla etkisiz hale getirildiğini duyurdu.>>>>>>>Diğer sondakika haberleri için tıklayınız