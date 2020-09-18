18 Eylül 2020 Cuma 08:07 | Son Güncelleme:
Irak'ın kuzeyinde 2 askerimiz şehit oldu
Pençe-Kaplan Operasyon bölgesinde teröristler tarafından gerçekleştirilen saldırıda 2 askerimiz şehit oldu.
Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kaplan Operasyon bölgesinde teröristler tarafından gerçekleştirilen saldırıda 2 askerimizin şehit olduğunu duyurdu.
September 18, 2020
Milli Savunma Bakanlığı: Pençe-Kaplan Operasyon bölgesinde teröristler tarafından gerçekleştirilen saldırıda iki kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur.