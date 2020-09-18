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18 Eylül 2020 Cuma 08:07 | Son Güncelleme:

Irak'ın kuzeyinde 2 askerimiz şehit oldu

Irak'ın kuzeyinde 2 askerimiz şehit oldu

Pençe-Kaplan Operasyon bölgesinde teröristler tarafından gerçekleştirilen saldırıda 2 askerimiz şehit oldu.

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kaplan Operasyon bölgesinde teröristler tarafından gerçekleştirilen saldırıda 2 askerimizin şehit olduğunu duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı: Pençe-Kaplan Operasyon bölgesinde teröristler tarafından gerçekleştirilen saldırıda iki kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur.

<p>Editör: Eda Cabul</p>

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