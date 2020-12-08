08 Aralık 2020 Salı 11:12 | Son Güncelleme:
Irak kuzeyinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Son Dakika Haberleri.. MSB: Irak'ın kuzeyi Metina bölgesinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
Irak kuzeyi Metina bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 3 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasında, "En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlara devam edilecek!" ifadeleri kullanıldı.