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  • Irak kuzeyinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
08 Aralık 2020 Salı 11:12 | Son Güncelleme:

Irak kuzeyinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Irak kuzeyinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Son Dakika Haberleri.. MSB: Irak'ın kuzeyi Metina bölgesinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Irak kuzeyi Metina bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 3 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasında, "En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlara devam edilecek!" ifadeleri kullanıldı.

Akşam gazetesi Yazarı Kurtuluş Tayiz, Eda Cabul'a anlattı. <p>Editör:<a href='#0'> </a><a href=

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