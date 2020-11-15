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15 Kasım 2020 Pazar 10:46 | Son Güncelleme:

Irak kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi

Irak kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi

MSB, Irak kuzeyindeki Zap bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 2 PKK'lı teröristin, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak kuzeyindeki Zap bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 2 PKK'lı teröristin, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildiğini belirtti. 

MSB, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürmeye devam edecek!" ifadelerini kullandı. 

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