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  3. İP'li vekil Türkkan'ın skandalları bitmiyor! Evinde bol 'şatafatlı' Noel eğlencesi verdi

İP'li vekil Türkkan'ın skandalları bitmiyor! Evinde bol 'şatafatlı' Noel eğlencesi verdi

İP'li vekil Türkkan'ın skandalları bitmiyor! Evinde bol 'şatafatlı' Noel eğlencesi verdi

Her fırsatta sözde halkçı, fakirlik söylemleriyle manipülasyon yapan İP'li vekil Lütfü Türkkan'ın kızının bol lüks ve israflı Noel eğlencesi yaptığı ve transseksüel bir dansözün davetlileri eğlendirdiği görüntüler ortaya çıktı.

Başörtülü bir Youtuber'ın bebek mevlidini sosyal medya hesabında "Haksız kazançla zenginleşerek lüks içinde yaşayan Protestan Müslüman dediğimiz bir kesim var ki; fikri anlamda Yahudileşmişlerdir bunlar." sözleri ile linç edilmesine ön ayak olan İP'li vekil Lütfü Türkkan'ın kızının "Noel eğlencesi" adı altında şatafatılı bir görüntüleri sosyal medyada tepki çekti.

İP’li Türkkan, insanların Külliye'nin masraflarından dolayı intihara kalkıştığını ima ederek, "Bütün mesele ne biliyor musunuz? Birileri çocuklarına yok demekten artık utandığı için intihar ederken; o birilerini yönetenlein 50 kişi yemek yerken 1milyon 683 bin TL harcaması. Hem de intihar edenin boğazından keresek ödediği o vergi ile..." sözleri ile yaptığı ajitasyon ve suçlama kızının kendi sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlar ile gündem oldu.

Geçtiğimiz günlerde şehit Kaymakam Muhammed Safitürk'ün babasının meclise sarık ve cübbe ile girdiğinden dolayı "Bu adamın mecliste ne işi var" diye skandal bir paylaşımda bulunmuştu.


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