İntikam suikastından avukatın izi çıktı

DEVRiM TOSUNOĞLU

İstanbul Kadıköy’de 7 Nisan günü Bağdat Caddesi’ndeki bir kafeden çıkarken silahlı saldırıya uğrayan İlhan Ünğan cinayetiyle ilgili tetikçi E.Ö. ve onu olay yerine getirdiği tespit edilen C.D. kısa sürede yakalanmıştı. E.Ö. ifadesinde cinayetten bir- kaç gün önce Ünğan’ın yakın koruması Tolga Hakan C. ve tanımadığı bir kişiyle Maslak’taki alışveriş merkezinde buluşarak cinayeti konuştuğunu söyledi. 2 milyon lira karşılığında cinayeti işlediğini itiraf eden zanlı, öldüreceği kişinin İlhan Ünğan olduğunu bilmediğini öne sürdü.

Yurtdışına kaçmış

AVM’nin güvenlik kameralarını incelemeye alan polis, tetikçi E.Ö. ve köstebek Tolga Hakan C. ile buluşan üçüncü şahsın İranlı uyuşturucu baronu Naci Şerifi Zindaşti’nin avvukatı İlker D. olduğunu belirledi. Yakalanması için çalışma başlatılan İlker D.’nin cinayetten 3 gün sonra yurtdışına gittiği tespit edildi. İlker D.’nin olayı organize ettiği ihtimali üzerinde duruluyor.

Parmak izi de var

Firari Toga Hakan C.’nin arabasında da İlker D.’nin parmak izine rastlandı. Öldürülen Ünğan, uyuşturucu kaçakçısı Zindaşti’nin kızı ve şoförünün öldürülmesi olayının azmettiricisi olarak aranıyordu. En yakın adamı Tolga Hakan C.’nin de olay yerinde olduğu iddia edilmişti.