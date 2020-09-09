İnternetsiz yaylada öğretmene kavuştular

Milyonlarca öğrenci için 2020-2021 yeni eğitim-öğretim yılı, 7 Eylül’de uzaktan eğitimle başladı. Muş’un Varto İlçesi’nde, okul idarecileriyle öğretmenleri gönüllü bir ekip kurdu. Ekip, özellikle erişimin zayıf olduğu yaylalarda kalan çocuklarla köy ve mezralarda oturan öğrencileri ziyaret etti. Buradaki ziyaretlerinde ilk olarak öğrencilerine dezenfekten ve maske dağıtan gönüllü ekip, salgınla mücadele noktasında alınması gereken tedbirleri yerine getiriyor. Öğrencilere kaynak ders kitapları, hikaye ve boyama kitapları gibi çeşitli materyaller dağıtan gönüllü ekip, başlayan eğitim-öğretim hayatıyla birlikte öğrencilere vermiş oldukları ödevlerin kontrollerini de yaptı. Öğrencileriyle çeşitli oyunlar oynamayı da ihmal etmeyen gönüllü ekibin bu özverili davranışı velileri de mutlu etti.

