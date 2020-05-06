Intagram hesap silme işlemi nasıl yapılır? Instagram hesap silme, dondurma ve kapatma işlemi 2020 haberde!

Intagram hesap silme işlemi nasıl yapılır? sorusu yoğun olarak araştırılan konular arasında yerini korumaya devam ediyor. 2012 yılında Facebook tarafından 1 milyar dolara satın alınan Instagram Türkiye ve dünyada birçok kullanıcı bulunuyor. Sosyal eğlence platformlarından biri olan uygulamada fazla vakit harcadığını düşünen kişiler detaylı bilgi almak istiyor. Haberimizin içerisinden Instagram hesap silme, dondurma ve kapatma işlemine ulaşabilirsiniz.

INSTAGRAM HESAP DONDURMA İŞLEMİ!

Instagram hesap dondurma işemi için aşağıda yer alan bilgileri adım adım uymanız yeterli olacaktır.

Instagram hesabınızı dondurmak için oturumunuzu bilgisayar tarayıcınızdan açmanız gerekmektedir.

Hesabınızı açtıktan profilinize girin ve “Profili Düzenle” yazısına tıklayın.

INSTAGRAM HESAP DONDURMA LİNKİ İÇİN TIKLAYINIZ.

Açılan pencerede “Hesabını neden kapatıyorsun?” sorusuna sizler için uygun olan cevabı işaretleyin.

Daha sonra alt kısımda yer alan “Devam etmek için lütfen şifreni gir” kısmına şifrenizi girin.

Son olarak en altta yer alan “Hesabı Geçiçi Olarak Kapat” yazısına tıklayın.

Bu işlemleri yerine getirdikten sonra hesabınız geçici olarak dondurulacaktır. Hesabınızı tekrar açmak için ise kullanıcı adınız ve şifreniz ile giriş yapmanız yeterli olacaktır.

INSTAGRAM HESAP SİLME İŞLEMİ!

Sosyal medyaya fazla zaman harcadığını hisseden ya da sanal dünyaya biraz ara vermek isteyen kişiler hesabını dondurarak ya da kapatarak rahatlamak istiyor. Instagram hesap silme ya da kapatma işlemi sanıldığı kadar zor değil. Sizler için anlatacağımız yolları adım adım takip edersiniz hesabınızı kolayca silebilirsiniz.

INSTAGRAM HESAP SİLME LİNKİ İÇİN TIKLAYINIZ.

Hesabınızı silmek için öncelikle yapmanız gereken ilk şey aşağıdaki linke tıklayın.

Açılan pencerede “Hesabını neden siliyorsun?” sorusuna sizler için uygun cevabı verip devam edin. Daha sonra ise “Devam etmek için lütfen şifreni gir” kısmına şifrenizi girin.

Bu işlemleri gerçekleştirdikten sonra hesabınız silinecektir.