İngiltere'ye sağlık malzemesi taşıyan uçak Ankara'ya döndü

Milli Savunma Bakanlığı, İngiltere'ye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında gönderilen tıbbi yardım malzemelerini taşıyan A400 M tipi kargo uçağının Türkiye'ye döndüğünü bildirdi.

AA'nın aktardığı habere göre, Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Sağlık malzemelerini İngiltere'ye ulaştırarak, yaklaşık 12 saatlik görevi başarıyla tamamlayan Türk Silahlı Kuvvetlerimize ait uçak ve beraberindeki personel Ankara'ya döndü."