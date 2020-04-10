İngiltere'ye sağlık malzemesi taşıyan uçak Ankara'ya döndü
Sağlık malzemelerini İngiltere'ye ulaştırarak yaklaşık 12 saatlik görevi başarıyla tamamlayan Türk Silahlı Kuvvetlerimize ait uçak ve beraberindeki personel Ankara'ya döndü.
Milli Savunma Bakanlığı, İngiltere'ye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında gönderilen tıbbi yardım malzemelerini taşıyan A400 M tipi kargo uçağının Türkiye'ye döndüğünü bildirdi.
AA'nın aktardığı habere göre, Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Sağlık malzemelerini İngiltere'ye ulaştırarak, yaklaşık 12 saatlik görevi başarıyla tamamlayan Türk Silahlı Kuvvetlerimize ait uçak ve beraberindeki personel Ankara'ya döndü."