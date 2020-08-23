İngiliz turist inatla maske takmıyor!

Türkiye’de tatil yapan turistler hiçbir uyarıya aldırış etmeden maskesiz dolaşıyor. Turistlerin önemli bir bölümü, ne kendi ülkelerini, ne Ankara Büyükelçisini, ne ülkelerinin medya organlarını, ne de Türk kolluk kuvvetlerinin uyarılarını dinliyor.

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Tatil yörelerinde kolluk güçleri megafonlarla İngilizce çağrıda bulunarak her gün maske zorunluluğunu hatırlatıyor. Marmaris’in bir çok noktasına maske takılmasının zorunlu olduğunu belirten uyarı levhaları asıldı. Ancak turistler tüm bunları görmezden gelerek tatillerine devam ediyor. Bu durum, özellikle sosyal medyada büyük tepki çekti.

İngiliz ziyaretçilere maske takmaları konusundaki ilk uyarı İngiltere’nin Ankara Büyükelçisi Dominick Chilcott’tan geldi. Temmuzda, Türkiye’nin çok iyi kalitede turizm hizmeti verdiğini, alınan tedbirler sayesinde Kovid-19 riskinin düşük olduğunu belirten Büyükelçi Chilcott, “Gelen turistlerin de kurallara uyması gerekiyor” dedi.

UYARI ÜSTÜNE UYARI

Önceki gün İngiltere Hükümeti, Dışişleri ve İngiliz Milletler Topluluğu (FCO) aracılığıyla Türkiye’yi ziyaret edenler için, önlemler hakkında bir uyarı yayınladı. Daily Express’te yer alan haberdeki uyarıda şunlar yer aldı: “Türkiye’de kalabalık yerlerde ve market, kuaförler, metro, otobüs, taksi gibi toplu taşıma araçlarında maske takmak zorunludur.”

KİMSENİN RİSK OLUŞTURMAYA HAKKI YOK



Ayşegül Ateş adlı vatandaş, “Turistler maske takın bakayım. Bir biz takıyoruz. Siz de takmak zorundasınız” dedi. Marmaris Filarmoni Derneği Başkanı 67 yaşındaki müzisyen Ahmet Yaşar Altınöz ise şunları söyledi: “Aylarca evde kaldık. Şimdi de akşam saat 20.00’den sonra evde olmak zorundayız. Ben bu yaşta, bu sıcak havada maske takıyorsam, turistler de takmak zorunda. Virüs dünyanın her yerinde aynı virüs. Kimsenin risk oluşturmaya hakkı yok.”