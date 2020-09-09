İngiliz okulu davalık oldu

Yeniköy Rum İlköğretim Okulu olarak faaliyetini sürdürdükten sonra Özel Tarabya İngiliz Okulları olan tarihi bina mahkemelik oldu. Tarihi binanın sahibi olduğunu öne süren Azeri işadamı Elnur Aliyev, haberi olmadan kendisi adına imza atarak kira sözleşmesi düzenledikleri iddiasıyla okul yetkilileri ve okulun yönetim kurulu başkanı Mehmet Gültekin hakkında suç duyurusunda bulundu.

HACİZ GELİNCE FARKEDİLDİ



Dilekçede olayın ortaya çıkışı şu sözlerle anlatıldı: “Bu gayrimenkulde Horizon Danışmanlık şirketi kiracı olarak bulunuyor. 6 yıldır kira ödemeyen şirkete haciz ve tahliye talepli icra takibi başlatıldı. Aliyev geçen yıl uygulanan haciz kapsamında Özel Tarabya İngiliz Okulları tarafından işletildiğini ve aralarında kira kontratı imzalanmış olduğunu öğrendi.”

KONTRATI ASLA ALİYEV İMZALAMADI



Aliyev ile İngiliz okulları arasında kira kontratı yapıldığını tespit ettiklerini anlatan Aliyev’in avukatları, “Böyle bir kira kontratı asla Aliyev tarafından imzalanmadı. Şüpheliler Aliyev’in adına imza atarak kira sözleşmesi düzenlemiş. Ardından bu sahte evrakı, İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne vermişler ve okul adına ruhsatı bu sahte belgeyle almışlar. Şikayet edilen Özel Tarabya İngiliz Okulları yetkilileri hakkında sahtecilik ve nitelikli dolandırıcılık suçlarından soruşturma yapılarak kamu davası açılmasını istiyoruz” denildi.