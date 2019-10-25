İnfaz ve nafaka düzenlemesi kasımda Meclis'te

Yargı Reformu Strateji Belgesi kapsamındaki 5 ayrı paket halinde getirilmesi planlanan toplam 160 maddelik yargı paketi, Başkan Erdoğan’ın masasında. Erdoğan’ın onay vermesi halinde, 30 maddelik ikinci paket AK Parti ve MHP milletvekillerinin imzasıyla Meclis’e sunulacak. Erdoğan’a sunulan taslak metne göre 2 ila 4 yıl arasında hüküm giyenler, suç şekline göre 1 gün ile 1 ay arasında cezaevinde yatacak. İnfaz süresi, suçun şekline göre kısalacak.

KADINLARA EVDE İNFAZ

75 yaş ve üstünde olanlara evde infaz düşünülürken, kadınlara aldıkları hapis cezasına göre evde infaz verilmesi öngörülüyor. Ayrıca hamile kadınlar için de suçun bir yıl ertelenmesi öngörülüyor. Öte yandan, nafakanın 2 yıldan az olmamak şartıyla, evlilik süresi kadar verilmesi öngörülüyor. AK Parti, birinci yargı paketinde olduğu gibi ikinci yargı paketini de muhalefet partileriyle uzlaşarak geçirmeyi planlıyor. Paketin, kasımda ya da en geç 2020’nin Ocak ayında TBMM’ye sunulması bekleniyor.