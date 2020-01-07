İnfaz memurlarına yaz-kış yeni üniforma
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, infaz ve koruma memurlarının yeni üniformalarının tanıtımı için Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü’nün İncek Eğitim Merkezi’nde düzenlenen programa katıldı.
Bakan Gül, infaz koruma memurlarının giydikleri üniforma ve botlardan yana şikayetlerinin olduğuna dikkat çekerek çalışma yapıldığını bildirdi. Yeni üniforma ve botlar Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları tarafından üretilecek. Yazlık, kışlık ve dış giyim olmak üzere üç çeşit hazırlanan üniformalarda, “İnfaz Koruma” ibaresi yer alıyor.
(AA)