İnek otlatırken derse katılan Ayşenur'a Bakan Selçuk'tan övgü

Ailesine yardımcı olmak için bir yandan inek otlatan Ayşenur, bir yandan da Felsefe dersini EBA canlı ders üzerinden takip etti. O anlara ait görüntüler Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un da dikkatini çekti.

‘BİZDE İNEK VARDI, KİTAP YOKTU’



Ayşenur’ın ineğiyle birlikte EBA’ya yansıyan fotoğrafını sosyal medyada paylaşan Bakan Selçuk, şu ifadeleri kullandı: “Sevgili Ayşenur... Ben de köyde bir yandan inek güder, bir yandan kitap okurdum demek isterdim. Ama bizde inek vardı, kitap yoktu. Bu imkanların daha fazlası bizim görevimiz, sizin hakkınız. Fakat biz çok şanslıyız ki senin gibi öğrencilerimiz var. Ailene selamlar.”