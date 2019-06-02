İncirlik'teki ABD'lilere talimat: Türk vatandaşlarına 'İyi bayramlar' dileyin

Adana İncirlik Üssü’nde konuşlu ABD Hava Kuvvetleri 39. Hava Üs Kanat Komutanlığının resmi internet sitesinde: “İslam dininin iki büyük bayramından birisi olan Ramazan Bayramı boyunca ev sahibi arkadaşlarımız, akrabaları ve yakınlarıyla 3,5 günlüğüne bayramı kutlayacaklar. Üste dolaşırken lütfen Türk dostlarımıza ‘Mutlu bayramlar’ veya ‘İyi bayramlar’ dileğinde bulunun."