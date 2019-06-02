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02 Haziran 2019 Pazar 08:00 | Son Güncelleme: 02 Haziran 2019 Pazar 08:00

İncirlik'teki ABD'lilere talimat: Türk vatandaşlarına 'İyi bayramlar' dileyin

İncirlik'teki ABD'lilere talimat: Türk vatandaşlarına 'İyi bayramlar' dileyin

Adana İncirlik Üssü’nde konuşlu ABD Hava Kuvvetleri 39. Hava Üs Kanat Komutanlığının resmi internet sitesinden yapılan duyuruda şu uyarıda bulunuldu.

Adana İncirlik Üssü’nde konuşlu ABD Hava Kuvvetleri 39. Hava Üs Kanat Komutanlığının resmi internet sitesinde: “İslam dininin iki büyük bayramından birisi olan Ramazan Bayramı boyunca ev sahibi arkadaşlarımız, akrabaları ve yakınlarıyla 3,5 günlüğüne bayramı kutlayacaklar. Üste dolaşırken lütfen Türk dostlarımıza ‘Mutlu bayramlar’ veya ‘İyi bayramlar’ dileğinde bulunun."

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