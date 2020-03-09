İMRA'dan AP'ye açık çağrı: Aktif rol alın

Yunanistan sınırında yaşanan göçmen krizine ilişkin Uluslararası Göç ve Mülteci Derneği (İMRA) bir basın açıklaması yaptı. Ak Parti İstanbul Milletvekili ve Uluslararası Göç ve Mülteci Derneği (İMRA) Başkanı Doç. Dr. Sare Aydın imzasıyla yayımlanan açıklamada krizin geçici çözümlerle ele alınamayacağına dikkat çekildi.

Avrupa Parlamentosu üyelerine hitap eden metinde konunun sadece bir sınır güvenliği sorunu olmadığı vurgulanarak hak ihlallerine ilişkin sorumluluk hatırlatmasında bulunuldu.

Basın açıklamasında parlamenterlere ‘aktif rol alma’ çağrısında bulunan Dr. Sare Aydın “Zulme sessiz kalmak, ortak olmaktır.” Sözünü vurguladı.

İşte açıklamanın tam metni:

Avrupa Parlamentosu'nun Sayın Üyeleri,



Türkiye-Yunanistan sınırında yaşanan insanlık krizi, günü kurtaran çözümlerle ele alınamaz. Bu kriz sadece sınır güvenliği sorunu değildir. Sığınmacıların yaşadıkları İnsan Hakları ihlalleri, evrensel değerlerimize bir tehdittir. Bütün sığınmacılara insanlık onuruna yakışan şekilde muamele edilmelidir. Avrupa sadece bir coğrafi bölgeyi nitelendirmemektedir. Bir Barış ve ortak refah projesi olarak ortaya çıkan Avrupa Birliği'nin ve bütün bileşenlerinin, İnsan Hakları konusunda gereken hassasiyeti göstermesi gerekmektedir.



Avrupa'nın sınırı Türkiye ile paylaştığı sınır değildir. Bilakis Türkiye, Avrupa'nın sınırları içerisinde kalmaktadır. 3,7 Milyon Suriyeli Sığınmacıyı misafir eden Türkiye ile dayanışma içerisinde olunması gerekmektedir. Türkiye'nin Avrupa'nın tampon bölgesi olarak görülmemesi gerekmektedir. Unutulmamalıdır ki, savaştan ve istikrarsızlıktan kaçan sığınmacılara yardım etmek insani bir sorumluluktur ve herkesin bu sorumluluğu paylaşması lazımdır.



Sayın Parlamenterler, bugün yaşanan süreç tarihe kara bir leke olarak geçmektedir. Sınır bölgelerinde, Sığınmacılara gaz bombası, plastik mermi, gerçek mermi ile ateş açılmaktadır. Mülteci botları batırılmaya çalışılmaktadır. Sınırı geçmeyi başaran Sığınmacılara kaba dayak ve işkence uygulanmakta ve yanlarındaki para ve cep telefonları alınarak geri gönderilmektedir. En temel insan hakkı olan yaşama hakkı yok sayılmaktadır. Sınırı geçmeye çalışan 2 Suriyeli sığınmacı, Yunanistan Resmi görevlileri tarafından açılan ateş sonucunda hayatını kaybetmiştir. Mazlum sivillerin öldürülmesi savaş zamanlarında dahil kabul edilemez. Bu sebeple Yunanistan Sınır Güvenlik birimlerinin sığınmacılara uyguladığı insanlık dışı muameleyi en sert şekilde kınıyorum. Masum insanların öldürülmesinin durdurulması konusundaki sorumluluğunuzu sizlere hatırlatıyor ve sizleri kınama yapmaya davet ediyorum.



Bu noktada siz değerli Parlamenterlere tarihsel bir görev düşmektedir. İnsanlık onuru yok sayılmaktadır. Bu konuda herkesin bir an önce aksiyon alması gerekmektedir. Avrupa'ya geçmek isteyen Sığınmacılara, Avrupa'nın kucağını açması gerekmektedir. Sığınmacıların güvenlikleri sağlanmalıdır. Sizlerden bu konuda aktif rol almanızı ve İnsan Hakları ihlallerine karşı mücadele etmenizi rica ediyorum. Unutmayın, zulme sessiz kalmak, ortak olmaktır.