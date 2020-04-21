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İmmün plazma hayat veriyor

İmmün plazma hayat veriyor

Virüsü yenen plazma bağışlıyor, Türkiye'nin her yerinde hastalar şifa buluyor. Ege Üniversitesi'nde plazma tedavisiyle iki hasta yoğun bakımdan çıktı, Malatya'da da baba-oğul bağışçı oldu.

Ege Üniversitesi Hastanesi’nde Kovid-19 karşı “immün plazma” yöntemiyle tedaviye başlandı. Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kutsal Turhan, “Geçen cuma günü tedavisi tamamlanıp iki testi de negatif olduğu belirlenen iki hastamızın plazmalarını alarak yoğun bakımda tedavisi devam eden hastalarda kullandık. Hastalarımızın durumları iyiye gidiyor” dedi. Kovid-19’u yenerek plazma bağışında bulunan Kürşadhan Akın da “Bu hastalığı geçirmiş herkes bağışçı olmalı” diye konuştu.

Malatya İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi’nde, koronavirüsü yenerek, sağlıklarına kavuşan baba-oğuldan aynı anda plazma alındı.

BABA-OĞULDAN BAĞIŞ

Oğlu Semih ile birlikte 2’nci kez plazma bağışında bulunan Gıyasettin Bakır, “Bir hayat kurtarırsak ne mutlu bize. İyileşen hastalar plazma versin. Oğlum ile birlikte bağış yaptığımız için mutluyuz” dedi.


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