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10 Haziran 2019 Pazartesi 10:53 | Son Güncelleme: 10 Haziran 2019 Pazartesi 10:53

İmar barışı başvurusu için son 6 gün! Süresi uzatılmayacak

İmar barışı başvurusu için son 6 gün! Süresi uzatılmayacak

İmar Barışı için son tarih duyuruldu. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre İmar Barışı için başvuru süresi yeniden uzatılmayacak.

Türkiye'de 13 milyon kaçak ve iskansız yapıyı kapsayan İmar Barışı başvuruları için geri sayım başladı. İmar Barışı uygulamasından yararlanmak isteyenlerin 15 Haziran'a kadar başvuru yapmaları gerekiyor. Yapı kayıt bedelleri ise 30 Haziran'a kadar yatırılabilecek. İmar Barışı, 31 Aralık 2017'den önce inşa edilen imara uygun olamayan kaçak yapıları kapsıyor.

KONUTTA YÜZDE 3

İmar Barışı kapsamında verilecek Yapı Kayıt Belgesi için ödenmesi gereken bedel, yapının olduğu arsanın emlak vergi değeri ile yapının yaklaşık maliyet bedelinin toplamı üzerinden, konutlarda yüzde 3, ticari kullanımlarda yüzde 5 olarak hesaplanıyor. İmar barışı için yapı veya arsanın ada ve parsel bilgileri, daire sayısı, metrekaresi, yüzölçümü ile maliklerin kimlik bilgileri gerekiyor.

TOPLAM GELİR 18.4 MİLYAR LİRA

Haziran 2018 tarihinde başlatılan İmar Barışı uygulamasına şu ana kadar toplam 9.8 milyon başvuru geldi. Af kapsamında devlet kasasına giren toplam gelir ise 18 milyar 418 milyon 733 bin lira oldu. En çok başvuru yapılan il 1.7 milyon ile İstanbul olarak açıklandı. İstanbul'u 795 bin 934 ile İzmir, 452 bin 295 başvuru ile Ankara izledi.

(Yeni Asır)

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