İmamoğlu'nun yalan mağduriyet hesabını Vali bozdu

İstanbul Valiliği, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) toplantısına davet edilmediği iddialarını yalanladı.

Valilikten yapılan açıklamada, "İlimizde dün meydana gelen deprem sonrasında Cumhurbaşkanı Yardımcımız Fuat Oktay'ın başkanlığında bütün kurumların en üst düzeydeki temsilcilerinin iştirakleriyle bir değerlendirme toplantısı yapılmıştır.

Yapılan bu toplantı sonrasında gece boyunca sürecek Afet Acil Durum Yönetim Merkezi faaliyetlerinin, sabah 10.00'da İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nün Hasdal Yerleşkesi'nde tekrar değerlendirilmesinin kararlaştırıldığı, bugünkü toplantı için tüm katılımcıların bizzat orada bilgilendirilmiş ve davet edilmiştir. Sosyal medyada İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın toplantıya davet edilmediği iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır" denildi.

İstanbul'da meydana gelen 5,8'lik şiddetli deprem sonrası bugün, İstanbul Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nde Türkiye Afet Müdahale Planı Toplantısı (TAMPT) yapıldı.



Toplantıya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlık ederken, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da toplantıya katıldı. Oktay'ın açıklamasının ardından toplantı basına kapalı olarak devam etti.





CUMHURİYET'TEN YALAN HABER



Sosyal medyada algı peşinde koşan trollerin paylaşımları doğrultusunda haber yapan Cumhuriyet gazetesi, Ekrem İmamoğlu'nun söz konusu toplantıya çağrılmadığını ileri sürdü.



Cumhuriyet'in yalan haberine bir destek de Evrensel'den geldi. Evrensel gazetesinin internet sitesine yer alan haberde de, hiçbir kaynak gösterilmeksizin İmamoğlu'nun toplantıya çağrılmadığı iddia edildi.



Birçok sözde haber portalı da Cumhuriyet'in yalan haberini elden ele yaydı.



İMAMOĞLU'NDAN KAFA KARIŞTIRAN AÇIKLAMA



Sosyal medyadaki asılsız iddianın ardından, İBB lojistik merkezinde incelemelerde bulunan Ekrem İmamoğlu'na basın mensuplarınca toplantıya çağrılıp çağrılmadığı soruldu.



Ancak FOX TV muhabiri, İmamoğlu'nun kafa karıştıran ilk cevabı sonrası ısrarla 2. kez davet edilip edilmediğini sorsa da, istediği cevabı alamadı.



Ekrem İmamoğlu valilikteki toplantıya İBB Genel Sekreter yardımcısının katıldığını söyledi. İki kez tekrarlanan bu soruya Ekrem İmamoğlu "Genel sekreter ve arkadaşlarımız orada' diyerek kaçamak cevaplar verdi. (Star.com.tr)