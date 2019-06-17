Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,875
  • 6,5951
  • 252.888
  • 92.249
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. İmamoğlu'nun burs vaadine İBB'den flaş açıklama

İmamoğlu'nun burs vaadine İBB'den flaş açıklama

İmamoğlu'nun burs vaadine İBB'den flaş açıklama

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Binali Yıldırım ve Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu İstanbul seçimine günler kala ortak yayında buluşarak projelerini açıkladı. Ekrem İmamoğlu'nun programdaki bursu vaat olarak duyurmasının ardından İBB’den açıklama geldi.

İBB açıklamasında, “CHP’nin öğrencilere verilen bursu iptal ettirmeden önce 2004-2008 yılları arasında 202 bin 750 üniversite öğrencisine toplamda 122 milyon 290 bin TL eğitim yardımı yapmıştı” denildi.

(DHA)

 

 

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Gökhan Töre ile Esra Bilgiç'ten beklenmedik haber
Evlilik sorusuna şaşırtan yanıt
Dedesi de uyarmış: Oyuncularla eğlenilir, evlenmez
Yılmaz Erdoğan babasının fotoğrafını paylaşınca...
Kenan Doğulu'dan boşanma sorusuna dikkat çeken yanıt
<p>Yurdun en büyük dağı olan, rakımı dolayısıyla ‘Türkiye´nin çatısı’ şeklinde nitelendirilen, Ağrı-

Ağrı Dağı Milli Parkı Su Altı Güzellikleriyle Cezbediyor

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

WhatsApp'tan yanlış fotoğraf göndermeyi bitirecek özellik

Kurbanlarının resmini yapan seri katilin çizimleri!