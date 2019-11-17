İmamoğlu'ndan eşini kızdıracak çıkış: Bilseydim engellerdim

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İngiltere’nin başkenti Londra’ya giden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, verdiği bir röportajda eşi Dilek İmamoğlu’nun “Madame Figaro” dergisine kapak olmasıyla ilgili konuştu.

Eşinin fotoğraflarının kendisine de sürpriz olduğunu belirten İmamoğlu, şunları kaydetti:

“O fotoğraflar bana da sürpriz oldu. Çünkü ben öyle fotoğraflar çekildiğini bilmiyordum. Yani, ‘Bir dergiye röportaj vereceğim. Fotoğraflar çekilecek’ dedi. Ama o fotoğrafların bu kadar güzel olacağını bilmiyordum. Bilsem engellerdim.”

Bunun bir şaka olmadığını, “biraz ciddi bir tarafı” olduğunu belirten İmamoğlu, “Dediğim gibi, eşim hiç konuyu açmadı, ‘Şu oldu, bu oldu’ diye konuşmadı.” ifadelerini kullandı.