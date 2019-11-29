İmamoğlu, 'Kanal İstanbul'u hazmedemedi! Çılgın projeyle ilgili skandal açıklama

Yatırımları iptal eden, ödemeleri durduran, projeleri bir bir askıya alan Ekrem İmamoğlu, İstanbulluya nefes aldıracak ve ekonomiyi canlandıracak 'Kanal İstanbul' projeye de karşı çıkması vatandaşı çileden çıkardı.

İmamoğlu son olarak 2011 yılında açıklanan, “çılgın proje” olarak bilinen 'Kanal İstanbul' projesi ile ilgili akılalmaz açıklamalarda bulundu. Kanal İstanbul projesini hazmedemediğini gözler önüne süren İmamoğlu proje hakkında algı operasyonunda bulunurak yalan yanlış iddialarda bulundu.

Projeleri tek tek iptal etmeye devam ederken 'Kanal İstanbul'un ekonomiye etkisinden bihaber olan İmamoğlu, herkesin büyük merakla beklediği çılgın projeye karşı olduğunu açıkladı. İmamoğlu, "Bu işin sonu referanduma kadar gider." açıklamasıyla da proje hakkındaki skandal sözlerini bir ileriye taşıdı.