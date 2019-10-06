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  3. İmamoğlu kaldırdı, Zeytinburnu Reis Bey'e sahip çıktı

İmamoğlu kaldırdı, Zeytinburnu Reis Bey'e sahip çıktı

İmamoğlu kaldırdı, Zeytinburnu Reis Bey'e sahip çıktı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun talimatıyla Şehir Tiyatrolarında beğeni görmesine rağmen kaldırılan Necip Fazıl Kısakürek’in Reis Bey adlı oyunu Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi’nde sahnelenecek.

Kültür ve Sanat Sezonu açılışında konuşan Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, “Bu yıl bir farklılık olarak Kültür Merkezi’mizde Kültür Bakanlığı Devlet Tiyatroları sahne açtı. Ekim ayında ilk yetişkin devlet tiyatrosu oyunu Reis Bey olacak. Benim müsteşarlığım dönemimde sahneye konan Reis Bey’i, bu yıl inşallah Zeytinburnu’muzda sahneye koymak istiyoruz” dedi. Oyunun 18-19-20 Ekim tarihlerinde sahneleneceği belirtildi. 

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