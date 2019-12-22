İmamoğlu, hayvanseverleri böyle uğurladı: 'İsterseniz soğukta yatın'

Adalar’da ruam hastası 81 atın itlaf edilmesinin ardından faytonların tamamen kaldırılmasını isteyen ve Saraçhane’deki İstanbul Büyükşehir Belediyesi binası önünde eylem yapan hayvanseverleri temsilen 7 kişi, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile görüştü. Aktivistlerden Zülal Kalkandelen, “Göreve geldiğinizde ‘Her şey daha iyi olacak’ dediniz. Hayvanlar için de iyi olacağını düşündük” dedi.

‘HEMEN KALDIRAMAM’

İBB Başkanı, faytoncuları kastederek, “Yüzlerce insan bu işi orada yapıyor. İnsani bir çözüm bulmak zorundayız. Bu insanlara ‘Burayı kapattık, hadi güle güle’ diyemeyiz” ifadesini kullandı. Seçim öncesi faytonların kaldırılacağı sözü verdiği hatırlatılan İmamoğlu, “Ne söylediğimi bir daha dinleyin. ‘Gelir gelmez kaldıracağım’ demedim” diye konuştu. Süreci elektrikli araçlarla çözmek istediklerini belirten İmamoğlu’nun “Arkadaşlarım 2.5 aydır araç modelleriyle ilgileniyor. Sizi tümüyle mutlu edemeyebilirim” dediği öğrenildi. Aktivis İlker İnmez, görüşmedeki bir dialogu ise şöyle anlattı: “Eylemin karar verme sürecini hızlandırmak için yaptığımızı belirttik. Ekrem bey de ‘Sizin takdiriniz. İsterseniz soğukta yatabilirsiniz’ dedi.”

(AA)